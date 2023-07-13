16 июля пройдет вступительный экзамен в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 июля проведет экзамен первого этапа вступительного экзамена в ординатуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, вторая попытка).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 июля проведет экзамен первого этапа вступительного экзамена в ординатуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, вторая попытка).

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене примут участие 1044 кандидата. Из них 778 человек будут сдавать экзамен по азербайджанскому, а 266 - по русскому сектору. Среди подавших заявки 444 парня и 600 девушек. 220 человек являются выпускниками текущего года, 422 человека -предыдущих лет, 7 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване. Экзамен начинается в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. В 09:45 в здание проведения экзамена кандидаты допускаться уже не будут.