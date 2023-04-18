15 учеников бакинской школы госпитализированы из-за плохого самочувствия

На подведомственную TƏBİB Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с плохим самочувствием у учащихся бакинской школы №149.

13 из 15 учащихся полной средней школы №149, внезапно почувствовавших недомогание и доставленных бригадами скорой помощи в медучреждение, выписаны домой после обследования и проведения медицинских процедур.



Об этом Report сообщили в полной средней школе №149.



Сообщается, что состояние еще двоих учащихся удовлетворительное.

18:13

На подведомственную TƏBİB Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с плохим самочувствием у учащихся бакинской школы №149.

Как сообщили Report в TƏBİB, по вызову были направлены бригады скорой медицинской помощи.

"Бригады скорой медпомощи эвакуировали 15 учащихся (8 девочек и 7 мальчиков) в токсикологическое отделение подведомственного TƏBİB Клинического медцентра. Им оказаны необходимые медицинские услуги. 9 человек выписаны домой на амбулаторное лечение, лечение 6 продолжается. Их состояние стабильное", - отметили в TƏBİB.

17:49

Сегодня в средней школе №149 в поселке Бина по неизвестной причине ухудшилось самочувствие 15 учащихся.

В школе Report подтвердили данный факт.

В школе отметили, что руководство учебного заведения незамедлительно проинформировало скорую помощь, дети были госпитализированы. Кроме того, в известность были поставлены соответствующие госструктуры и родители учащихся.

"Были проведены обследования и медицинские процедуры, состояние учащихся удовлетворительное", - сообщили в школе.