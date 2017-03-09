12 марта экзамены сдадут свыше 37 тыс. учащихся

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 12 марта Государственный экзаменационный центр проведет в 33 районах страны первый этап для учащихся 9 классов и в 23 районах - экзамен для учащихся последних классов первых учреждений профессионального образования.

Как сообщили Report в центре, в этот день в целом предусматривается сдача экзаменов 37 230 учащимися.

С 5 марта участники экзаменов могут распечатать через интернет и взять свои "пропускные экзаменационные листы".

На экзамен, который начнется в 11:00, учащиеся должны принести с собой пропускной экзаменационный лист, оригинал документа, удостоверяющего личность, граждане Азербайджана (включая лиц, кому не исполнилось 16 лет) – удостоверение личности, иностранцы – личные паспорта и удостоверение на участие на экзаменах, лица, не имеющие гражданства – удостоверение личности и удостоверение на участие на экзаменах, получившие статус беженца иностранцы и члены их семей - удостоверение о статусе беженца. Учащиеся, не имеющие фотографии на удостоверении личности, наряду с другими документами, должны также представить предоставленную учебным заведением справку с фотографией (на справку наклеивается фотография ученика размером 3x4 см и документ заверяется печатью).

Экзамены пройдут в 113 экзаменационных центрах.

Для управления экзаменами в целом выделено 269 руководителей экзаменационного процесса и 3 091 наблюдатель.