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12 азербайджанцев стали студентами высокорейтинговых университетов при поддержке BP Azerbaijan

12 азербайджанцев стали студентами высокорейтинговых университетов при поддержке BP Azerbaijan BP Azerbaijan организовал мероприятие по представлению результатов проекта социальных инвестиций, направленного на поддержку Азербайджана в области подготовки высококвалифицированных национальных талантов.
Наука и образование
21 июля 2023 г. 13:49
12 азербайджанцев стали студентами высокорейтинговых университетов при поддержке BP Azerbaijan

12 молодых талантливых азербайджанца стали студентами и получили полные стипендии ведущих мировых Западных и Азиатских университетов по окончании 10-месячной программы обучения при поддержке BP Azerbaijan.

Как сообщает Report, проект нефтегазовой корпорации в рамках ее программы социальных инвестиций обеспечил подготовку 15 студентов из малообеспеченных семей к поступлению в лучшие мировые вузы и подготовку всех необходимых документов на получение стипендии с их стороны.

В рамках проекта проводились 10-месячные групповые и индивидуальные занятия, нацеленные на подготовку участников к тестам SAT и IELTS, а также вступительным экзаменам, используемым во многих международных вузах.

На сегодняшний день, 12 из 15 участников, получивших поддержку BP уже поступили в известные западные и азиатские университеты с высокими рейтингами и получили одобрение полного финансирования с их стороны на обучение и проживание.

Реализовала проект азербайджанская компания Roof Academic Training.

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