12 азербайджанцев стали студентами высокорейтинговых университетов при поддержке BP Azerbaijan

BP Azerbaijan организовал мероприятие по представлению результатов проекта социальных инвестиций, направленного на поддержку Азербайджана в области подготовки высококвалифицированных национальных талантов.

12 молодых талантливых азербайджанца стали студентами и получили полные стипендии ведущих мировых Западных и Азиатских университетов по окончании 10-месячной программы обучения при поддержке BP Azerbaijan.

Как сообщает Report, проект нефтегазовой корпорации в рамках ее программы социальных инвестиций обеспечил подготовку 15 студентов из малообеспеченных семей к поступлению в лучшие мировые вузы и подготовку всех необходимых документов на получение стипендии с их стороны.

В рамках проекта проводились 10-месячные групповые и индивидуальные занятия, нацеленные на подготовку участников к тестам SAT и IELTS, а также вступительным экзаменам, используемым во многих международных вузах.

На сегодняшний день, 12 из 15 участников, получивших поддержку BP уже поступили в известные западные и азиатские университеты с высокими рейтингами и получили одобрение полного финансирования с их стороны на обучение и проживание.

Реализовала проект азербайджанская компания Roof Academic Training.