Минобразования: В этом году 112 выпускников удостоены золотых, 67 - серебряных медалей

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ "О награждении выпускников общеобразовательных учебных заведений золотыми и серебряными медалями".

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

В приказе перечислены имена и указано количество выпускников, успешно завершивших общее образование. 112 выпускников нынешнего учебного года удостоены золотых, а 67 - серебряных медалей.

Отметим, что кандидаты на получение золотых и серебряных медалей были установлены на основе утвержденных Кабмином в 2010 году "Правил награждения золотыми и серебряными медалями выпускников, завершивших общее образование с особыми успехами".