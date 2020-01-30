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11 студентов БВШН пройдут курсы повышения квалификации за рубежом

11 студентов БВШН пройдут курсы повышения квалификации за рубежом

11 студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН) пройдут двухмесячные курсы повышения квалификации в Норвегии, Франции и Италии.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Эти студенты являются победителями проекта "Магистерская программа по передаче технологических знаний для студентов, обучающихся в области нефти, газа и нефтехимии", реализуемого в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской нефтяной и газовой компанией Technip FMC.

Шестеро из них – Джавид Мамедли, Фидан Гулиева, Джавид Меджидов, Нигяр Джахангирова, Фаиг Гаджибалаев, Арзу Абдуллаева – являются студентами пятого курса факультета химической инженерии, а остальные пять – Али Нуралиев, Айтач Ходаева, Мирзахан Алиев, Халида Ахмедзаде, Эльгюн Юсифов – являются студентами пятого курса факультета нефтегазовой инженерии.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов провел встречу с вышеперечисленными студентами и их родителями.

Поздравляя студентов, Э.Гасымов сказал, что одного диплома недостаточно, чтобы стать высококвалифицированным специалистом в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

"Помимо специализированных знаний, настоящий профессионал должен обладать практическими навыками, знанием иностранных языков, а также социальными и управленческими навыками. Он должен быть ответственным, дисциплинированным и уметь применять творческий подход. Кроме того, современный специалист должен уметь отслеживать мировые тенденции, применять инновации и адаптироваться к новшествам".

Ректор также добавил, что эти курсы, которые оставят особый след в личностном развитии студентов, также помогут им установить отношения с их зарубежными коллегами.

Э.Гасымов порекомендовал студентам, направляющимся на курсы повышения квалификации, достойно представить Азербайджан и Высшую школу в странах, в которых они будут стажироваться.

Выступив на встрече, студенты и их родители выразили благодарность за внимание и заботу, проявленную к ним. 

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