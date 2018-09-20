10 поступивших в этом году в БВШН студентов окончили среднюю школу с золотой медалью

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В этом году студентами Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали 179 человек, которые будут обучаться по четырем специальностям первой группы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, из них 10 человек окончили среднюю школу с золотой медалью, а 121 человек получил аттестат с отличием. Это в пять раз больше, чем в прошлом году, и в 20 раз больше, чем в первый год приема студентов, что свидетельствует о повышении уровня подготовки абитуриентов, поступающих в вуз.

Высокий интеллектуальный уровень и хорошее знание школьной программы позволяет выпускникам школ добиваться отличных результатов на вступительных экзаменах, которые проводит Государственный экзаменационный центр.

Отметим, что в 2018 году средний проходной балл для поступления в БВШН на специальность "Информационная безопасность" составил 695 баллов (664 балла на платном отделении), на специальность "Инженер по автоматизации процессов" – 691 балл (664 балла на платном отделении), на специальность "Инженер по нефти и газу" – 677 баллов (654 балла на платном отделении), на специальность "Инженер-химик" – 673 балла (659 баллов на платном отделении).