1 939 учителей начальных классов сдали сертификационный экзамен

В этом году мы обеспечим участие более 40 тысяч учителей в сертификационном экзамене.

В этом году мы обеспечим участие более 40 тысяч учителей в сертификационном экзамене.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

Он отметил, что сегодня прошел экзамен для учителей начальных классов, не добившихся положительных результатов в сертификационном экзамене в прошлом году: "На сегодняшнем экзамене приняли участие 1 939 учителей. Явка учителей в возрасте до 60 лет на экзамен составила 93%".

Директор центра добавил, что с результатами экзамена кандидаты могут ознакомиться в личных кабинетах.