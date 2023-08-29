О нас

1 939 учителей начальных классов сдали сертификационный экзамен

1 939 учителей начальных классов сдали сертификационный экзамен В этом году мы обеспечим участие более 40 тысяч учителей в сертификационном экзамене.
Наука и образование
29 августа 2023 г. 17:46
1 939 учителей начальных классов сдали сертификационный экзамен

В этом году мы обеспечим участие более 40 тысяч учителей в сертификационном экзамене.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

Он отметил, что сегодня прошел экзамен для учителей начальных классов, не добившихся положительных результатов в сертификационном экзамене в прошлом году: "На сегодняшнем экзамене приняли участие 1 939 учителей. Явка учителей в возрасте до 60 лет на экзамен составила 93%".

Директор центра добавил, что с результатами экзамена кандидаты могут ознакомиться в личных кабинетах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün 1 939 ibtidai sinif müəllimi sertifikasiya imtahanı verib

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi