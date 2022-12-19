1 134 человека успешно сдали вступительный экзамен на госслужбу

1 134 человека успешно сдали вступительный экзамен на государственную службу.

1 134 человека успешно сдали вступительный экзамен на государственную службу.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЦЭС).

18 декабря 2022 года Государственным экзаменационным центром был проведен экзамен на продолжение деятельности на государственной службе (тип BB) и прием на государственную службу (тип BA, BB).

Из 2500 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в вступительном экзамене на государственную службу, 45 человек не явились на экзамен.

По результатам экзамена в общей сложности 1134 кандидата добились успеха, выполнив необходимые условия конкурса.

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет действовать в Государственном экзаменационном центре с 14:00 до 17:00 с 20 по 22 декабря по адресу город Баку, Насиминский район, улица академика Гасана Алиева, 299.