Ученый азербайджанского университета награжден почетным знаком

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Ученый Азербайджанского университета языков (АУЯ) награжден почетным орденом Австрии.

Об этом Report сообщили в департаменте по связям с общественностью АУЯ.

Так, президент Австрии на основе рекомендации министра науки, исследований и экономики Австрии наградил декана факультета перевода, доцента Вилаята Гаджиева знаком Австрийского почетного креста "За науку и искусство" за вклад в развитие Австрийско-Азербайджанских отношений и исследования в области австрийской литературы.

Напомним, что Федеральное министерство по образованию, культуре и науке Австрии в 2013 году наградило В.Гаджиева "Премией перевода" за удачный перевод романа Франца Кафки "Процесс".