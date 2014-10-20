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    Сильный ветер снес крышу школы в Баку

    В связи с происшествием занятия в школе временно приостановлены

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Вечером 19 октября из-за резкой смены погоды и сильного ветра была повреждена часть крыши полной средней школы Баку №225. Об этом Report сообщили в главном управлении образования Баку.

    Согласно сообщению, из-за происшествия занятия в школе временно приостановлены. Руководство школы проинформировало об этом учителей и учеников. В настоящее время сотрудники министерства образования и специалисты устанавливают причину случившегося. 

    В течение дня будет дана дополнительная информация о возобновлении занятий в школе.

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