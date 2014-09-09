Президент ознакомился с состоянием школы номер 153 города Баку после ремонта

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с состоянием здания полной средней школы № 153 Ясамальского района города Баку после капитального ремонта и реконструкции. Как сообщает Report, глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о работах, проделанных в школе.

Было отмечено, что четырехэтажное здание полной средней школы № 153 состоит из трех корпусов. Реконструкция школы началась в октябре минувшего года и проведена на высоком уровне. Школа, состоящая из 80 классных комнат, в том числе 6 предметных кабинетов, рассчитана на 1500 ученических мест. В настоящее время здесь в одной смене на русском и азербайджанском языках обучаются 700 учащихся. В школе также имеется 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, компьютерный кабинет, класс для проведения уроков труда и медицинский кабинет. Накануне нового учебного года все классные комнаты и предметные кабинеты школы были капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. В школе установлены самые современные системы вентиляции и освещения. Двор учебного заведения благоустроен.

По завершении проверки глава государства сфотографировался на память с педагогическим коллективом школы.