Президент Азербайджана ознакомился с состоянием школы №54 после ремонта

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с состоянием школы №54 в Насиминском районе Баку после капитального ремонта и реконструкции. Как сообщает Report, глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о работе, проведенной в полной средней школе №54.

Г. Абуталыбов напомнил, что здание школы было построено в 1976 году. Трехэтажное здание школы состоит из двух корпусов, в ней насчитывается 56 классных комнат. Накануне нового учебного года здание школы, рассчитанное на 1076 ученических мест, было капитально реконструировано. Все классные комнаты и предметные кабинеты отремонтированы с учетом современных требований к учебным заведениям. Школа оснащена отвечающим высоким требованиям оборудованием и современным инвентарем. В целях повышения уровня военной подготовки и воспитания патриотического духа у учеников в школе создан класс военной подготовки. Установлены современные системы отопления и освещения. На приусадебном участке школы площадью полтора гектара проделана работа по благоустройству и озеленению.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в классных комнатах и предметных кабинетах.