Президент Азербайджана ознакомился с состоянием школы №54 после ремонта

Г. Абуталыбов напомнил, что здание школы было построено в 1976 году. Трехэтажное здание школы состоит из двух корпусов, в ней насчитывается 56 классных комнат. Накануне нового учебного года здание школы, рассчитанное на 1076 ученических мест, было капитально реконструировано. Все классные комнаты и предметные кабинеты отремонтированы с учетом современных требований к учебным заведениям. Школа оснащена отвечающим высоким требованиям оборудованием и современным инвентарем. В целях повышения уровня военной подготовки и воспитания патриотического духа у учеников в школе создан класс военной подготовки. Установлены современные системы отопления и освещения. На приусадебном участке школы площадью полтора гектара проделана работа по благоустройству и озеленению.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в классных комнатах и предметных кабинетах.
Pərvin AbbasovАвтор новости
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