Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) объявила о начале приема документов в докторантуру для подготовки докторов философии и докторов наук для научных учреждений и организаций на 2014 год.

Как сообщили Report в НАНА, в соответствии с распоряжением кабинета министров от 15 августа 2014 года прием граждан Азербайджана в докторантуру для подготовки докторов философии будет осуществляться на конкурсной основе. Прием документов продолжится до 30 сентября.

Отметим, что вступительные экзамены пройдут в октябре текущего года.

Документы в докторантуру для подготовки докторов наук принимаются до конца года со дня публикации объявления.