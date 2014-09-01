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    НАНА объявила о начале приема документов в докторантуру

    Вступительные экзамены пройдут в октябре текущего года

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) объявила о начале приема документов в докторантуру для подготовки докторов философии и докторов наук для научных учреждений и организаций на 2014 год. 

    Как сообщили Report в НАНА, в соответствии с распоряжением кабинета министров от 15 августа 2014 года прием граждан Азербайджана в докторантуру для подготовки докторов философии будет осуществляться на конкурсной основе. Прием документов продолжится до 30 сентября.

    Отметим, что вступительные экзамены пройдут в октябре текущего года.

    Документы в докторантуру для подготовки докторов наук принимаются до конца года со дня публикации объявления. 

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