Министр Микаил Джаббаров встретился с группой азербайджанских студентов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров встретился с очередной группой студентов, утвержденных образовательной комиссией при президенте Азербайджана в рамках госпрограммы по обучению молодежи из республики в зарубежных странах на 2007-2015 гг. Об этом сообщили Report в министерстве образования.

В ходе встречи министр поздравил студентов, пожелал им успехов в обучении, выразив при этом надежду, что они оправдают доверие, которое государство оказывает молодежи. Министр, коснувшись значимости обучения наших студентов в ведущих высших учебных заведениях мира, выразил уверенность, что они внесут весомый вклад в динамичное развитие нашей страны.

Очередная группа студентов, получивших положительный отзыв со стороны Комиссии по Образованию при президенте АР, продолжит обучение в бакалавриате и магистратуре Великобритании, США и Испании. Среди студентов есть поступившие в такие престижные учебные заведения мира, как Университет Джорджа Вашингтона, Эдинбургский университет, Университет Эмпреза, Университет Глазго, Кингс колледж, Лондонская экономическая школа.