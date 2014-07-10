Кыргызстан ратифицировал соглашение о создании Тюркской академии

Баку. 10 июля. Президет Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон «О ратификации Соглашения о создании Тюркской академии", подписанного 23 августа 2012 года в городе Бишкек.

Согласно закону, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручено уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Отметим, что соглашение было подписано между правительством Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Турецкой Республики.