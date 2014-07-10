 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кыргызстан ратифицировал соглашение о создании Тюркской академии

    Инициатива ее создания принадлежит Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану и Турции

    Баку. 10 июля. Президет Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон  «О ратификации Соглашения о создании Тюркской академии", подписанного 23 августа 2012 года в городе Бишкек.

    Согласно закону, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручено уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.
    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Отметим, что соглашение было подписано между правительством Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Турецкой Республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi