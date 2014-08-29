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    Ильхам Алиев ознакомился с состоянием средней школы №46 после капитального ремонта

    Глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной в школе работе

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием средней школы №46 г. Баку после капитального ремонта и реконструкции.

    Как сообщает Report, глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о работе, проделанной в школе. Он отметил, что здание полной средней школы №46 построено в 1969 году.

    Четырехэтажная школа, состоящая из 65 классных комнат, рассчитана на 1560 ученических мест. Накануне нового учебного года все классные комнаты и отдельные предметные кабинеты школы были капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Здесь созданы специальные кабинеты для проведения уроков на тему налогов. В школе установлена самая современная система вентиляции и освещения.

    Президент Ильхам Алиев осмотрел отдельные классные комнаты, ознакомился с условиями, созданными в предметных кабинетах.

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