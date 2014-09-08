ЕС выделит 19 млн. евро на реформирование системы образования Азербайджана

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле провел сегодня в Баку встречу с министром образования Микаилом Джаббаровым для обсуждения реформ и модернизации сектора образования. Как сообщает Report со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, на встрече комиссар объявил о новой утвержденной Европейской Комиссией программе ЕС по улучшению качества системы образования в Азербайджане.

Евросоюз выделит на реализацию программы 19 млн. евро.

Программа нацелена на повышение уровня высшего и профессионального образования в стране, приближении его к европейским стандартам, укрепление гражданского участия, открытости системы образования в Азербайджане.

"Образование является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества с Азербайджаном", - подчеркнул на встрече Ш. Фюле.