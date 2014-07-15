ГКПС ответила на вопросы абитуриентов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершился приём в средне-специализированные учебные заведения на базе среднего (9-ти летнего) образования.

Как сообщила Report Государственная Комиссия по приёму Студентов (ГКПС), по сравнению с предыдущим годом план, выделенный для этой степени образования, значительно уменьшился. Так, в 2013 году было выделено 13 957 плановых мест, а в 2014-м году - 9601 мест. В результате конкурса на 9601 плановых мест было принято 8786 абитуриентов. План приёма был выполнен на 91,43%. Среди поступивших в колледж 8484 абитуриенты азербайджанского сектора, 302 - русского. В результате конкурса самый высокий зафиксированный проходной балл 53, а самый низкий-16.

ГКПС внесла ясность в сомнения, возникшие среди абитуриентов. Со стороны абитуриентов часто задаётся вопрос о том, есть ли разница между минимальным проходным баллом для участия в конкурсе и проходным баллом для выбора профессии, или они являются по сути одним и тем же. В ответ на данный вопрос было отмечено, что это совершенно разные понятия. Условие конкурса- это минимальное требования для его прохождения.Это значит, что в конкурсе могут принять участие только те абитуриенты, которые удовлетворяют условиям конкурса. Допустим, что любой абитуриент, сдающий в текущем году экзамен, набрал 17 баллов. Но, балл, набранный за один из предметов меньше 8-ми. В таком случае из-за невыполнения требования конкурса, у него не будет права в нём участвовать. А проходной балл - это показатель, формирующийся после проведения конкурса по каждой отдельной специальности, и он равен баллу, по которому прошёл конкурс студент, набравший самый низкий балл. Проходной балл зависит от числа студентов, принимающих участие в конкурсе, от плановых мест на данную специальность и от результатов экзаменов. Предположим, что на какую-либо специальность план состоит из 25-ти мест. В заявке на эту специальность было указано 140 человек, отвечающих данным требованиям. В таком случае из этих 140 человек конкурс проходят 25 человек, набравших самый высокий балл и баллы 25-го студента становятся проходными баллами по данной специальности.

Каждый абитуриент мог выбрать до 12-ти кодов специальностей в разные учебные заведения на государственной и платной основе Последовательность кодов специальностей абитуриенты определяли сами. Во время конкурса размещение абитуриентов было осуществлено, в рамках плана приёма. Принимая во внимание выбранную ими последовательность, они были зачислены на первую специальность, по которой они прошли по конкурсу.