В Стамбуле отметили первую годовщину деятельности AzeDer

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялось празднование первой годовщины деятельности Азербайджанской ассоциации образования, культуры и солидарности (AzeDer). Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана и Турции, депутаты Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ), бизнесмены, представители научной, образовательной и культурной сфер, азербайджанские студенты и представители общественности братской страны. Мероприятие началось с минуты молчания в память трех азербайджанских студентов, погибших 26 сентября в Турции во время автокатастрофы. Председатель AzeDer Рашад Абдуллаев представил отчет на мероприятии. В конце выступления Р.Абдуллаев выразил сожаление по поводу гибели студентов в турецком городе Ушак, передал соболезнования семьям погибших и пожелал раненным скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что AzeDer всегда готов оказать материальную и моральную поддержку. Председатель сообщил, что миссией руководимой им организации является поддержка азербайджанской молодежи в личном карьерном росте, обмен знаниями, опытом и мнениями с молодежью зарубежных стран, осуществление проектов по развитию социальной жизни молодого поколения Азербайджана. Р.Абдуллаев отметил, что впредь INDEX (Азербайджанский центр развития человеческого капитала) будет вести активную работу по развитию человеческого потенциала в Азербайджане. После выступления был продемонстрирован фильм о деятельности организации, а затем короткометражный фильм, рассказывающий о человеческом капитале.

В фильме подчеркивалась необходимость развития человеческого капитала, в нем говорилось о реформах, проведенных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в сфере молодежной политики и образования. Было отмечено, что в период 1969-1970 учебного года всего 47 человек получали образование за пределами республики, тогда как в результате целенаправленной политики великого лидера в 1975 году их количество увеличилось в 14 раз и составило примерно 700 человек. В видеоролике была продемонстрирована динамика быстрого роста количества студентов, обучающихся за пределами республики, а также претворение в жизнь идеи президента Азербайджана Ильхама Алиева об “обращении “черного золота” в человеческий капитал”. Директор сектора по работе с молодежными организациями отделения по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджанской республики Вюсал Гулиев высоко оценил деятельность и цели AzeDer, и рассказал об отдельных направлениях молодежной и образовательной политики общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимых после восстановления государственной независимости Азербайджана, и о его великих достижениях. Он также предоставил подробную информацию о государственных программах, которые осуществлялись в этом направлении уже при правления президента Ильхама Алиева, и об их результатах. На мероприятии выступили депутаты ВНСТ Мустафа Кабакчы, председатель молодежного союза партии Ени Азербайджан (Новый Азербайджан) Сеймур Оруджев, директор одного из сектора министерства образования Азербайджанской республики Ильхам Нагиев, советник посольства Азербайджана в Анкаре Наджиба Насибова и ректор Бакинской Высшей Нефтяной школы Эльмар Гасымов. Выступающие высоко оценили деятельность AzeDer и пожелали организации успехов в будущей деятельности. Участники подчеркнули, что организация плодотворно функционирует в направлении сближения азербайджанской и турецкой молодежи. Они также отметили, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает путь, проложенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и придерживается его рациональной политики. На мероприятии рассказали о роли неправительственных организаций (НПО) в развитии нашего общества и о государственной поддержке, оказываемой данными НПО. Было отмечено, что Азербайджан своей успешной молодежной политикой продемонстрировал мировой общественности новую модель развития. В результате целенаправленной политики Ильхама Алиева в Азербайджане проводятся основательные образовательные реформы, строятся новые образовательные учреждения, отвечающие мировым стандартам, осуществляются государственные программы обучения азербайджанской молодежи за рубежом, в то же время создаются условия для обучения иностранных студентов в Азербайджане. Благодаря последовательной и целенаправленной политике нашего государства граждане могут получать высококачественное образование, отвечающее современным требованиям, что вносит ценный вклад в определение правильных направлений деятельности НПО.

В конце мероприятия студентам, прошедшим практику в ведущих компаниях и международных организациях европейских стран, таких как BP, STATOIL, PWC, Европарламент, UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), при организационной поддержке AzeDer, были вручены сертификаты. Сертификаты вручали ректор Бакинской Высшей Нефтяной школы Эльмар Гасымов, председатель молодежного союза партии Ени Азербайджан (Новый Азербайджан) Сеймур Оруджев, заведующий отделом по международным связям и связям с общественностью государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики Азад Джафаров.