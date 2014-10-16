В НАНА произошли кадровые изменения

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Директор Шекинского регионального научного центра Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минерологических наук Закария Мамедов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Как сообщает Report, данное решение было принято на заседании президиума НАНА.

Другим решением заседания президиума НАНА доктор физико-математических наук Юсиф Шукурлу назначен на должность директора регионального научного центра НАНА.

Наряду с этим, на заседании президиума НАНА было принято решение о назначении доктора исторических наук Марьям Сейидбейли на должность директора Института истории НАНА.

Отметим, что Институт истории НАНА был создан в целях изучения истории науки и техники, науковедения, источниковедения исторической науки, его формирования, развития и современного состояния, а также выявления и изучения формирования методологической базы науки и научных памятников, развития новых методов изучения исторической науки.