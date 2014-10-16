В НАНА произошли кадровые изменения

Другим решением заседания президиума НАНА доктор физико-математических наук Юсиф Шукурлу назначен на должность директора регионального научного центра НАНА.
Наряду с этим, на заседании президиума НАНА было принято решение о назначении доктора исторических наук Марьям Сейидбейли на должность директора Института истории НАНА.
Отметим, что Институт истории НАНА был создан в целях изучения истории науки и техники, науковедения, источниковедения исторической науки, его формирования, развития и современного состояния, а также выявления и изучения формирования методологической базы науки и научных памятников, развития новых методов изучения исторической науки.
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