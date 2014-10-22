Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 21-22 октября в Баку проходит Первая азербайджано-белорусская научная конференция.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Беларуси в Азербайджане, организаторами мероприятия являются Фонд развития науки при президенте Азербайджана и Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.

На пленарном заседании конференции выступили президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, посол Беларуси в Азербайджане Николацй Пацкевич, руководители белорусского и азербайджанского научных фондов, а также руководители других научных организаций.

В ходе конференции белорусскими и азербайджанскими учеными были заслушаны доклады о результатах совместных научно-исследовательских грантовых проектов.

В рамках конференции фонды объявили о начале приема заявок на второй конкурс по выполнению совместных научных работ на 2015-2016 гг. по широкому кругу направлений.