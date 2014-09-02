Азербайджан занимает 5-е место среди стран СНГ по количеству обучающихся в российских вузах студентов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин провел встречу с азербайджанскими студентами, принятыми на учебу на бюджетной основе в вузы России в 2014 году. Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства России в Азербайджане.

По словам посла России В. Дорохина, программа предоставления государственных стипендий на обучение в российских вузах за счет бюджета Российской Федерации реализуется уже не первый год. В 2009 г. в Россию по этой программе выехало 123 азербайджанских студента, в 2010 – 192, 2011 – 141, 2012 – 138, 2013 – 139 человек. На сегодняшний день в российские вузы зачислено 115 человек. Прорабатывается решение о зачислении еще 15 абитуриентов.

Посол отметил, что география вузов, выбранных азербайджанскими студентами, широкая – Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Казань, Кубань, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, вузы Дагестана. Направления подготовки – журналистика, лингвистика, филология, исторические, педагогические и социологические науки, информатика и вычислительная техника, экономика, юриспруденция, педиатрия и лечебное дело, нефтегазовое дело и другие.

"Все приведенные мною цифры говорят о сохранении большого интереса к получению высшего образования в России, высоком престиже российского диплома в Азербайджане. Ребята едут учиться к нам не только по бюджетной линии, но и по собственной инициативе, за счет собственных средств.Россия, таким образом, остается одним из ведущих зарубежных центров по подготовке азербайджанских специалистов", - заявил посол на встрече со студентами.

По данным министерства образования и науки РФ в 2013-2014 учебном году в вузах России обучалось 12843 студента из Азербайджана. 1140 из них обучались за счет бюджета Российской Федерации, остальные - за счет собственных средств. В государственных вузах учебу проходили 9835 студентов, в негосударственных - 3008.

Подавляющее большинство – 7466 человек – выбрали заочную форму обучения, 4997 – очную, 255 – очно-заочную, 125 человек обучались экстерном.

По общему количеству студентов, обучающихся в российских вузах, Азербайджан занимает 5-е место среди стран СНГ. Больше студентов приезжают на учебу в Россию из Казахстана, Беларуси, Туркменистана и Узбекистана.