Житель села Джоджуг Мерджанлы: Опираясь на нашу армию, я прожил в этом селе 23 года - ВИДЕО

Джабраиль. 26 января. REPORT.AZ/ "Я опирался на нашу армию и государство, и поэтому 23 года жил в этой деревне со своей семьей. Никого, кроме нас, здесь не было".

Об этом карабахскому бюро Report заявил житель освобожденного села Джоджуг Мерджанлы Октай Газиев.

По его словам, хотя находиться в деревне было сложно и опасно, он жил там, опираясь на азербайджанскую армию и государство: "Это нас очень радует. Сегодня закладывают фундамент возвращения в нашу деревню. С помощью Аллаха и усердия президента Ильхама Алиева от оккупации будут освобождены также Карабах и окрестные районы. Раньше жить здесь было очень сложно. Так как вершина Лелетепе находилась под контролем армян. По этой причине жить в деревнях и окрестной территории было опасно. Однако, в апреле прошлого года Вооруженные силы Азербайджана освободили эту вершину и взяли в свои руки контроль села Джоджуг Мерджанлы. Сегодня жить в деревне уже безопасно, так как в Лелетепе развевается азербайджанский флаг".