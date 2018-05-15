Завершилась встреча главы МИД Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Париже состоялась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

На встрече была подчеркнута важность активизации переговоров с учетом завершения избирательного процесса в Азербайджане и Армении.

Министр Эльмар Мамедъяров еще раз подтвердил свою готовность активизировать переговоры по скорейшему разрешению конфликта.

Меры, которые должны быть приняты сопредседателями Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе, а также ситуация в регионе были подробно обсуждены на встрече.

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В Париже проходит встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и сопредседателей МГ ОБСЕ, сообщает Report.

"На встрече обсуждаются армяно-азербайджанский конфликт и недавние события в Армении. Азербайджан остается приверженным к субстантивным переговорам, направленным на скорейшее разрешение конфликта", - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.