​Заведующий сектором АП: Решение Евросуда - первый обладающий правовым принуждением документ касательно карабахского конфликта

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "С юридической точки зрения вынесенное Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) решение касательно азербайджанских вынужденных переселенцев имеет определенное значение. Данное решение является первым документом, обладающим правовым принуждением, касающимся нагорно-карабахского конфликта. Международные организации приняли не одно политическое решение и резолюции, связанные с Карабахом. Сейчас эти резолюции также отразились в решении Европейского суда".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Чингиз Аскеров.

По его словам, впервые данному вопросу дана правовая оценка: "В юридическом документе отмечается, что Армения оккупировала территории Азербайджана.

Впредь армяне не смогут делать заявления типа "в Нагорном Карабахе существует государство и Армения не имеет к этому отношения", так как в документе указано, что существующий в Нагорном Карабахе режим находится под непосредственным контролем Армении.

Азербайджанские адвокаты, сделавшие заявление в СМИ по поводу данного вопроса, считают, что в вынесенном решении вопрос оккупации не указан. Однако, в действительности, в решении отразился факт оккупации.

В Европейском суде отмечают, что Армения осуществляет на азербайджанских территориях эффективный контроль. Здесь косвенно подтверждается оккупация Арменией территорий Азербайджана.

Вам известно, что Армения неоднократно пыталась привлечь режим Нагорного Карабаха к переговорам как независимую сторону. Впредь, она не сможет это делать. В решении суда указывается, что Армения является стороной конфликта.

В настоящее время данный вопрос передан в полномочие Комитета министров Совета Европы. На предстоящем в сентябре заседании комитета азербайджанская делегация должна включить вопрос в повестку.

Армения вынуждена выполнить решение суда. В Европейский суд поступили тысячи жалоб касательно Нагорного Карабаха. Данный вопрос всегда находился в центре внимания нашего государства. Это, как прецедент, представляет важное значение для рассмотрения других заявлений".

Напомним, что Большая палата Европейского суда по правам человека огласила свое решение касательно жалобы азербайджанских вынужденных переселенцев. Согласно решению, были нарушены права вынужденных переселенцев, лишенных возможности доступа к своей собственности.

Дело "Чирагов и другие против Армении" было представлено на рассмотрение Евросуда в апреле 2005 года.

Изгнанные в 1992 году в результате оккупации Армении с родных территорий и не сумевшие вернуться в свои дома вынужденные переселенцы из Лачинского района Азербайджанской Республики обратились с жалобой в суд. Жалоба была подана в апреле 2005 года и принята судом на производство.