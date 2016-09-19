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    Первое заседание Контактной группы ОИС по агрессии Армении в отношении Азербайджана пройдет в Нью-Йорке на этой неделе

    Ияд Амин Мадани возглавил делегацию ОИС на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Первое заседание Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС)  по агрессии Армении в отношении Азербайджана пройдет в Нью-Йорке на этой неделе. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ОИС, генеральный секретарь ОИС Ияд Амин Мадани возглавил делегацию ОИС на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    По сообщению пресс-службы, с 19 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке ОИС проведет заседание Комитета по Палестине, ежегодное координационное заседание ОИС. Кроме того, будут проведены заседания Контактных группы ОИС по Джаму и Кашмир, агрессии Армении в отношении Азербайджана, Мали, Боснии и Герцеговине, Йемену и Сомали. 

    Отметим, совещание Контактной группы ОИС по агрессии Армении в отношении Азербайджана будет проведено впервые, решение о создании этой контактной группы было принято в ходе 13-го саммита ОИС в апреле. 

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