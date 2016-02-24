Запущен новый сайт международной кампании "Справедливость Ходжалы"

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Начал действовать новый сайт международной кампании "Справедливость Ходжалы", учрежденной в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в целях доведения до мирового сообщества реалий Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Фонда.

Помимо ряда особенностей, новый сайт играет роль источника ресурсов в связи с Ходжалинским геноцидом.

Так, на веб-странице собрана подробная информация о состоянии города Ходжалы до оккупации, ее географии, истории, экономике и демографическом положении. Размещенные на сайте исторические факты в очередной раз доказывают необоснованность претензий армян к указанной территории.

Играющая роль источника ресурсов веб-страница является интерактивной платформой, позволяющей общественности принять активное участие в деятельности международных кампаний. На сайте предоставлена обширная информация о различных методах участия в кампании.

Международная кампания "Справедливость Ходжалы" призывает каждого внести свой вклад в просветительскую работу о Ходжалинском геноциде, используя предложенные на веб-странице методы и средства, а также другие онлайн-ресурсы (www.facebook.com/JFKCampaign, instagram/justiceforkhojaly).