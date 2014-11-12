Заньер: ОБСЕ обеспокоена инцидентом с вертолетом в Нагорном Карабахе

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ ОБСЕ обеспокоена событиями вокруг крушения вертолета в Нагорном Карабахе и считает, что подобные инциденты могут расширить масштабы кризиса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

"Мы очень обеспокоены событиями внутри и за пределами Нагорного Карабаха, подобные катастрофы могут привести к более широкому кризису в контексте ситуации, которая все более нестабильна", —заявил Л. Заньер на слушаниях в Европарламенте.

Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.