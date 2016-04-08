Заньер: Сопредседатели проинформируют действующего председателя ОБСЕ об итогах визита в регион

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху вернутся из региона для доклада вначале в Берлин, а затем и в секретариат ОБСЕ в Вене через несколько недель. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

"Они (сопредседатели) сейчас в регионе, и они останутся там столько, сколько необходимо, для того, чтобы определить дальнейшие шаги и посмотреть, что надо сделать. Потом они должны доложить обо всем действующему председателю. Так что я думаю, что они поедут в Берлин. А потом они сами решат, когда приедут в Вену", — сказал он.

Заньер подчеркнул, что миссия сопредседателей не имеет ограничений по времени, но "они должны будут приехать для доклада, и я думаю, что это вопрос нескольких недель".

Генеральный секретарь подчеркнул, что новое специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ с участием сопредседателей Минской группы состоится, "когда они вернутся" из региона.

