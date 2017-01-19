Зампред Милли Меджлиса: Сергей Лавров должен был выразить адекватную позицию по поводу сегодняшней ситуации

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был выразить адекватную позицию по поводу сегодняшней ситуации".

Как сообщает Report, об этом заявила зампред Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правам человека Бахар Мурадова.

По ее словам, Россия обладает широкими возможностями относительно решения нагорно-карабахского вопроса: "Россия является для Азербайджана дружественной страной. Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров выразил свою позицию по этому поводу. Мы больше ждем реальных действий, нежели различных заявлений того или иного лица касательно решения карабахского вопроса".

Отметим, что несколько дней назад в своем заявлении министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нагорно-карабахской вопрос не является внутренним делом Азербайджана.