Замминистра обороны Азербайджана: Краеугольным камнем карабахского конфликта является агрессивный сепаратизм

Москва. 4 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев принял участие в VII Московской конференции по международной безопасности.

Как сообщает российское бюро Report, замминистра отметил, что Азербайджан придает особое значение участию в конференции, на которой всесторонне рассматриваются ключевые проблемы глобальной и региональной безопасности, обсуждаются другие важные вопросы.

"Считаем важным участие в данной международной конференции, где представляется возможность довести до сведения участников информацию о реальной ситуации, сложившейся в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал генерал-лейтенант К.Велиев.

Он также отметил, что краеугольным камнем конфликта является агрессивный сепаратизм.

На Московскую конференцию по международной безопасности, проходящую в гостинице Рэдиссон (Украина), приехали делегации из 95 государств: 30 министров обороны, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны стран мира. Форум продолжит свою работу завтра.