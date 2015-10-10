Французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудил в Ереване ситуацию на линии соприкосновения

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Пьер Андриё встретился с первым заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

По информации пресс-службы минобороны Армении, Тоноян по просьбе посла представил подробности, связанные с напряженностью на линии соприкосновения.

Подчеркнув недопустимость дальнейшего роста напряженности, стороны обменялись мнениями относительно возможностей формирования атмосферы взаимного доверия, а также сохранения режима прекращения огня.