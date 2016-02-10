​Замминистра иностранных дел Азербайджана выступит на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов выступит на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 11 февраля. Как сообщает Report, в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ будет обсуждена текущая ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Постоянный совет является основным постоянно действующим органом по выработке решений ОБСЕ, он собирается еженедельно в Вене для обсуждения текущего положения дел в зоне внимания ОБСЕ и для выработки соответствующих решений.