Замглавы МИД: Великобритания выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Великобритания выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд на лекции в Университете ADA в Баку.

"Мир меняется, столько времени прошло с момента начала конфликта. Внимание международного сообщества уже сместилось с вопроса Нагорного Карабаха", - заявил С.Макдональд.

Дипломат подчеркнул, что официальный Лондон акцентирует внимание в карабахском вопросе на мирном решении конфликта.

"Мы считаем, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта может быть достигнуто переговорами и только мирным путем", - указал С.Макдональд.