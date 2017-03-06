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    Замглавы МИД: Великобритания выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Макдональд: Внимание международного сообщества уже сместилось с вопроса Нагорного Карабаха

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Великобритания выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд на лекции в Университете ADA в Баку.

    "Мир меняется, столько времени прошло с момента начала конфликта. Внимание международного сообщества уже сместилось с вопроса Нагорного Карабаха", - заявил С.Макдональд.

    Дипломат подчеркнул, что официальный Лондон акцентирует внимание в карабахском вопросе на мирном решении конфликта.

    "Мы считаем, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта может быть достигнуто переговорами и только мирным путем", - указал С.Макдональд.

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