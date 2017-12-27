Замглавы МИД России: Москва заинтересована в результативности переговоров по карабахскому конфликту

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Москва приветствует активизацию переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и заинтересована в его результативности.

Как передает Report, об этом в интервью "Интерфакс" заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"В России приветствуют активизацию переговорного процесса, включая предстоящую встречу министров (во второй половине января 2018 года – ред.), заинтересованы в его результативности", - заявил Г.Карасин.

По его словам, Россия поддерживает стремление Баку и Еревана к поиску компромиссных развязок конфликта на основе имеющихся наработок.

"Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта", - подчеркнул он.

Он напомнил, что главы МИД Азербайджана и Армении в начале декабря "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Вене обсуждали ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось.

"Рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам нагорно-карабахского урегулирования в январе 2018 года с участием "тройки" посредников", - заявил Г.Карасин.