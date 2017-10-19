Замглавы МИД Италии: В качестве председателя ОБСЕ постараемся внести вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В следующем году Италия будет председательствовать в ОБСЕ и за это время постарается внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Об этом во дворце "Palazzo Giustiniani" итальянского Сената на конференции на тему "25-летнее сотрудничество между Азербайджаном и Италией: дорога, ведущая к стратегическому партнерству" заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Бенедетто Делла Ведова.

Он отметил, что между двумя странами во всех сферах существуют связи на высоком уровне и Италия и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Заместитель министра иностранных дел рассказал об усилиях правительства Италии по углублению отношений, стратегическому значению TAP для его страны, шагам, предпринятым правительством для его реализации согласно запланированному графику, и полной поддержке Италией дальнейшего углубления сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом.