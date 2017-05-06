Замглавы МИД Азербайджана: Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ преследуют свои цели

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Только эффективное международное сотрудничество может привести к урегулированию существующих в мире конфликтов". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

В этой связи замминистра особо затронул деятельность Минской группы ОБСЕ, осуществляющей посредническую миссию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. По его словам, они, словно, далеки от этих вопросов: "Россия, США и Франция занимаются своими вопросами. Они преследуют свои цели. Таким образом, мы остаемся посередине этого треугольника интересов, а конфликт не находит своего разрешения. А ООН взяли на себя ответственность, но не могут оказать влияние на разрешение конфликта. Для этого международные акторы должны увеличить свои усилия, а не сидеть в Нью-Йорке и анализировать. Нужно тесно работать с регионами, где есть конфликты. Существуют 4 резолюции Совбеза ООН, в которых указаны пути разрешения конфликта".

А. Азимов заявил, что члены Минской группы ОБСЕ должны продвигаться на основе этих документов. "В то же время нужно, чтобы стороны конфликта верно интерпретировали международное право и международные организации должны оказать поддержку в этом вопросе".