Замгенсека НАТО: Нагорно-карабахский конфликт не может иметь военного решения

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не может иметь военного решения.

Как сообщает Report, об этом написал на cвоей странице в Twitter заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу после встречи с заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном в Брюсселе.

"Требуется немедленное ослабление напряженности вокруг нагорно-карабахского конфликта и достижение дипломатического прогресса под эгидой Минской группы ОБСЕ", - написал Александр Вершбоу.