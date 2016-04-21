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    Замгенсека НАТО: Нагорно-карабахский конфликт не может иметь военного решения

    Требуется немедленное ослабление напряженности и дипломатический прогресс под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не может иметь военного решения.

    Как сообщает Report, об этом написал на cвоей странице в Twitter заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу после встречи с заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном в Брюсселе.

    "Требуется немедленное ослабление напряженности вокруг нагорно-карабахского конфликта и достижение дипломатического прогресса под эгидой Минской группы ОБСЕ", - написал Александр Вершбоу.

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