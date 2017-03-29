Замгенпрокурора Украины: Важно донести до журналистов о последствиях незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана

Киев. 29 марта. REPORT.AZ/ Очень важно проинформировать журналистов о последствиях незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом украинскому бюро Report заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"После визита делегации Генеральной прокуратуры Украины в Баку генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов проинформировал Генеральную прокуратуру Украины, что на протяжении 2010-2016 годов более десяти украинских журналистов незаконно пересекали государственную границу Азербайджанской Республики, поскольку посещали Нагорный Карабах без разрешения компетентных органов Азербайджана. В соответствии с положениями законодательства Республики Азербайджан такие действия являются преступлением. Благодаря конструктивному сотрудничеству между компетентными органами уголовные производства по указанным фактам в Республике Азербайджан не возбуждались", - отметил Енин.

По словам заместителя Генерального прокурора Украины, азербайджанская сторона ограничилась запретом въезда таким лицам на территорию республики. "Считаю, что сегодня крайне важно донести до журналистской среды недопустимость повторения подобных противоправных действий в будущем", - заявил заместитель генерального прокурора Украины.