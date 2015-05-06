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    ​Заместитель премьер-министра выразил отношение к "выборам", проведенным армянами в Нагорном Карабахе

    Эти выборы провели незаконно

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Ни одно государство не признает выборы, прошедшие в самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республике" 3 мая".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

    А.Гасанов отметил, что армянские сепаратисты не впервые проводят подобные "выборы": "Незаконные "выборы" проводились ими и раньше. Что же касается вопроса о том, повлияет ли это на переговорный процесс, могу сказать, что разве переговорный процесс изменился бы в случае не проведения армянами "выборов"? Я не верю в это".

    По словам А.Гасанова, эти "выборы" незаконны: "Состоявшиеся "выборы" никто не признает. А признавшие их некоторые организации и государства сами же их и организовали. Все это не имеет никакой сути". 

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