​Заместитель премьер-министра выразил отношение к "выборам", проведенным армянами в Нагорном Карабахе

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Ни одно государство не признает выборы, прошедшие в самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республике" 3 мая".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что армянские сепаратисты не впервые проводят подобные "выборы": "Незаконные "выборы" проводились ими и раньше. Что же касается вопроса о том, повлияет ли это на переговорный процесс, могу сказать, что разве переговорный процесс изменился бы в случае не проведения армянами "выборов"? Я не верю в это".

По словам А.Гасанова, эти "выборы" незаконны: "Состоявшиеся "выборы" никто не признает. А признавшие их некоторые организации и государства сами же их и организовали. Все это не имеет никакой сути".