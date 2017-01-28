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    Заместитель премьер-министра: Будут организованы поездки представителей международных организаций в Джоджуг Мерджанлы

    В Государственном комитете был обсужден вопрос восстановления села Джоджуг Мерджанлы

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Распоряжение президента Азербайджанской Республики о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района высоко оценено нашим народом, в том числе международными организациями".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Али Гасанов в ходе обсуждений в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев вопроса восстановления села  Джоджуг Мерджанлы.

    "Апрельские бои является славной историей нашей жизни. В этих боях и у нас были потери. Однако сегодня их души спокойны, так как люди с большим энтузиазмом возвращаются на земли, отвоеванные ценой их жизни", - отметил он. 

    Председатель комитета подчеркнул, что согласно поручению главы государства, каждый из этих домов должен быть срочно расследован и оформлены документы на каждый дом: "На этих землях продолжаются поиски мин со стороны ANAMA. Помимо этого, будут организованы поездки работающих в стране послов, представителей международных организаций в Джоджуг Мерджанлы".

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