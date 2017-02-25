Заместитель премьер-министра: Армяне пожалеют о совершенных ими на фронте провокациях

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов прокомментировал осуществляемую со вчерашнего дня армянами эскалацию напряжения на линии фронта и атаки на позиции азербайджанской армии.

Как сообщает Report, в своем заявлении журналистам А.Ахмедов отметил, что армяне не в первый раз под разными предлогами совершают провокации на линии фронта: “С чувством сожаления хочу отметить, что армяне не отказываются от своей привычки совершать провокации и, кажется, не собираются отказываться. До сих пор армяне предпринимают попытки достичь своих целей путем провокаций”.

Он отметил, что провокация на фронте, совершенная армянами накануне 25-й годовщины Ходжалинского геноцида, говорит об их низкой природе: "Я верю, что азербайджанская армия и ее героические солдаты, как всегда, дадут достойный отпор армянским провокациям. Понеся потери, армяне пожалеют о совершенных ими на фронте провокациях. Азербайджанская армия достаточно сильна и решительна, обладает высокой боеспособностью. Наша армия готова не только к провокациям армянской стороны, но и к тому, чтобы выйти победителем из широкомасштабных сражений".