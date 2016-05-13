Зампредседателя Милли Меджлиса: Армения провоцирует государства, поддерживающие Азербайджан

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Армения не демонстрирует конструктивную позицию. Они занимаются совершением провокаций на линии соприкосновения войск”.

Как сообщает Report, об этом в ходе выступлений на слушаниях в ММ под названием "Последние события на линии соприкосновения войск: проблемы международного гуманитарного права" заявила заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Она отметила, что Армения провоцирует государства, поддерживающие Азербайджан.

Б.Мурадова напомнила, что в начале апреля армяне совершили провокацию, а азербайджанская армия дала им достойный ответ: "Этими действиями армяне создали для себя проблему. Эта война еще раз продемонстрировала возможности Азербайджана. Была доказана сила нашей армии. Правда, у нас тоже были потери, однако в целом, мы получили преимущество".

Заместитель председателя парламента заявила, что азербайджанский народ тесно сплотился вокруг верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.