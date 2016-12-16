Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Мы в любой момент должны быть готовы к войне

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Замороженный конфликт означает, что в любой момент может разгореться война. Это показали и апрельские бои. Поэтому мы должны быть готовы в любой момент".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что в Азербайджане достаточное количество военнослужащих запаса, которыми также можно воспользоваться при необходимости.

С.Новрузов сказал, что в 90-х годах прошлого столетия патриоты оказали сопротивление армянам: "В противном случае, армянам удалось бы захватить территории до Куры. С этой точки зрения Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу должна составить список людей определенной возрастной категории. Затем должны пройти учения. В основных боях участвуют именно контрактники. А лицам, достигшим 18-летия, нужно пройти продолжительное обучение".

С.Новрузов подчеркнул важность серьезного контроля за связанными с армией публикациями в СМИ: "Правда, существует контроль, однако некоторые управляемые из-за рубежа медиа органы распространяют сообщения. Это нужно пресечь. В стране, находящейся в условиях войны, связанные с армией сообщения должны распространяться в той форме, в какой их передает министерство обороны".

Официальный представитель ПЕА заявил, что раньше генералов в отставке назначали главами Исполнительных властей прифронтовых регионов: "Нужно вновь воспользоваться этим опытом, так как они имеют необходимые управленческие навыки".