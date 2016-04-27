​Заместитель главы АП: Нам советуют вести переговоры еще 25 лет

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ “Необходимо задуматься, по какой причине создаются террористические группы? Если мы до конца не поймем это, то не сможем достичь успеха".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов на панельном заседании на тему "Установление мира и устранение терроризма" в рамках VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН.

Он отметил, что необходимо проанализировать ситуацию после распада Советского Союза: "Мы видим, что 50 стран мира находятся в сложном положении. В чем причины этого? Считаю, что в этом случае нарушены принципы справедливости. Мы рассматриваем вопрос ИГИЛ сквозь различные призмы. 220 молодых девушек взято в заложники этой террористической группировкой. Международные организации не предпринимают никаких реальных шагов в данном вопросе. Страны мира несут ответственность в связи с нормами международного права".

Н.Мамедов также затронул вопрос по Нагорному Карабаху: "Армения оккупировала Карабах и семь прилегающих к нему районов. Однако международные организации хранят молчание. Нам говорят, продолжайте переговоры. То есть, 25 лет вели переговоры, ведите еще 25 лет. Сколько может продолжаться такая ситуация? Еще советуют решать проблему самим. Этот вопрос должен решаться в рамках норм международного права".