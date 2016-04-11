Заместитель генсека ООН выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в зоне карабахского конфликта

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 11 апреля провел встречу с прибывшим в Ереван заместителем генсека ООН по политическим вопросам Джефри Фельтманом.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи заместитель генсека ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, отметив, что ООН выразила единую позицию, заявив о безоговорочном содействии усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

На повестке встречи были также вопросы, связанные с процессами на Ближнем Востоке и миграционным кризисом.

После встречи состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве на ближайшие четыре года.