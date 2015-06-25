​Закир Гасанов: Я верю, что наши Вооруженные силы очень скоро освободят оккупированные земли

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав с 26 июня - Днем Вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится, что Вооруженные силы Азербайджана встречают свое 97-летие с высоким боевым духом и достижениями в боевой и морально-психологической подготовке: "Политика общенационального лидера Азербайджана, проводимая им в сфере строительства армии, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Как отмечает Верховный главнокомандующий, профессионализм, боеспособность азербайджанской армии растут, азербайджанские солдаты, прапорщики и офицеры достойно служат Родине, преданы своему Отечеству. Во всех наших воинских частях, в особенности в воинских частях, расположенных на передовой, есть душевный подъем, чувство патриотизма у азербайджанских солдат очень высокое и сильное. В настоящее время материально-техническое снабжение азербайджанской армии находится на самом высоком уровне. Приобретенные нами в последнее время вооружения, техника дают основание сказать, что мы можем выполнить любую задачу”.

З.Гасанов отметил, что при проведении широкомасштабных учений в любое время суток и в любых условиях личный состав демонстрирует свой профессионализм и высокую боеготовность: "Хотя режим прекращения огня постоянно нарушается со стороны армянских вооруженных подразделений, благодаря бдительности наших солдат и офицеров пресекаются попытки нападения разведывательно-диверсионных групп врага. Азербайджанский солдат на суше, в воздухе и на море с честью и совестью выполняет свой служебный долг перед Родиной. Между народом и армией существует единство. Народ верит в свою армию, опирается на ее силу. Семьи шехидов, ветеранов и инвалидов войны, каждый военнослужащий окружен постоянной заботой и вниманием государства. Я верю, что личный состав Вооруженных сил и впредь будет оправдывать доверие народа и государства, повышать боевую и морально-психологическую подготовку и в скором времени освободит находящиеся под оккупацией наши исконные земли".