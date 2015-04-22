​Закир Гасанов: Личному составу на линии соприкосновения войск поручено уничтожать любой перемещающийся военный объект

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ 22 апреля министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, министр обороны довел до внимания А.Каспршика факт оккупации армянами наших территорий.

Министр заявил, что официальный Ереван отказывается от мирных переговоров и обостряет ситуацию на фронте.

"Враг, понесший многочисленные потери, используя минометы и крупнокалиберное оружие, наносит удары по населенным пунктам, невоенным объектам и обстреливает мирное азербайджанское население. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана каждый раз дают врагу достойный отпор. Личному составу на линии соприкосновения войск поручено уничтожать любой перемещающийся военный объект, и это поручение выполняется безоговорочно.

Криминальный военно-политический режим Армении держит народ в информационном вакууме, пытаясь скрыть потери, и отправляет молодежь под пули в этой бессмысленной войне.

Как отмечает президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Ильхам Алиев, единственным путем решения конфликта является освобождение оккупантами наших территорий.

Враг должен осознать, что наш путь правый. Вооруженные силы Азербайджана всегда готовы уничтожить оккупанта. Мы достойно выполним эту миссию, так как наша армия обладает богатым арсеналом, качественным и современным оружием как собственного, так и зарубежного производства", - сказал министр обороны.

На встрече провели обмен мнениями относительно нынешней ситуации на линии соприкосновения войск, коснулись результатов проведенных мониторингов и путей решения конфликта.