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    Закир Гасанов распорядился о готовности к ударам по Ханкенди и другим оккупированным населенным пунктам

    Азербайджанская сторона в очередной раз призывает Армению соблюдать нормы международного права

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов распорядился о готовности к сокрушительным ударам по городу Ханкенди и другим находящимся в оккупации населенным пунктам.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства обороны.

    Согласно информации, в результате провала военных действий, несущие тяжелые боевые потери армянские Вооруженные силы открыли огонь по населенным пунктам, расположенным вблизи линии соприкосновения, тем самым нанесли ущерб мирному населению:

    "Несмотря на неоднократные и настоятельные предупреждения министерства обороны не прибегать к бесчеловечным мерам, армянская сторона вынуждает Азербайджан предпринимать адекватные шаги.

    Азербайджанская сторона призывает Армению к соблюдению норм международного права и воздержаться от применения силы против мирного населения. Также сообщаем, что если в кратчайшие сроки противник не прекратит огонь по нашим населённым пунктам, министр обороны приказал быть готовым для применения всех тяжелых боевых средств, находящихся в распоряжении Вооруженных сил, включая ракетно-артиллерийские войска, с целью нанесения сокрушительных ударов по городу Ханкенди и другим населённым пунктам, находящимся на оккупированных территориях Азербайджана".

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